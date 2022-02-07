Steam Deck получила важнейший апдейт перед релизом

Свежее бета-обновление Steam от Valve только что вышло, и оно содержит улучшения предварительного кэширования шейдеров, которые могут принести пользу Steam Deck. Замеченная изданием Phoronix новая система предварительного кэширования идентифицирует и удаляет неиспользуемый код, освобождая место на любом игровом SSD или жестком диске, использующем витрину магазина. Предварительно скомпилированные шейдеры пожирают память, а некоторые игры занимают гигабайты места за раз. Хотя это вряд ли повлияет на игровые ПК с внушительными дисками, это может привести к тому, что модель Valve Steam Deck на 64 ГБ будет требовать больше места. Переработка предварительного кэширования шейдеров в Steam должна не допустить, чтобы это стало слишком серьезной проблемой для портативной электростанции, но также поможет любой установке на Windows или Linux с ограниченным хранилищем.

Если вам нравится возиться с графическими драйверами Mesa, вам также может пригодиться бета-обновление Steam. Новая система удаляет старый кеш после любых изменений графического процессора, что означает, что устаревшие шейдеры не будут накапливаться при установке сборок Git раз в две недели. Стоит отметить, что, хотя Valve не советует открывать Steam Deck, вы можете установить на портативный компьютер более крупный твердотельный накопитель M.2. Тем не менее, вы можете хранить свою библиотеку Steam и устанавливать другие операционные системы на карту microSD, поэтому вам не обязательно быть техническим хирургом, чтобы увеличить емкость устройства.