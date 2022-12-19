Steam Deck вскоре получит версию следующего поколения

Вероятно, если вы следите за рынком современных технологий, то знаете, что у Valve получилось выпустить просто феноменальный компактный игровой компьютер под названием Steam Deck. Это буквально лучшее из того, что можно было создать при текущем уровне технологий, плюс производитель потрудился над тем, чтобы оптимизировать работу своего компьютера под новую операционную систему. И теперь инсайдеры сообщают, что производитель готовит второе поколение компьютеров Steam Deck, которое должны представить уже в следующем году. Правда, те, кто только что купил Steam Deck, не должны особо падать духом, потому что кардинального прироста производительности во втором поколении игровых консолей не будет. Компания готовит минорный апдейт.

Речь идёт о незначительных улучшениях системы охлаждения, большем разнообразии накопителей, некоторых улучшениях аппаратных контроллеров и на этом всё. Компания понимает, что у неё и так достаточно производительный портативный ПК, так что смысла тратить деньги на то, чтобы создать нечто гораздо более привлекательное просто нет. Вместо этого компания слегка улучшит оригинальное устройство, чтобы продать больше гаджетов в новом году, а в 2024 году можно ждать появления действительно мощной консоли от Valve. Там уже будет другой чип, другая память и множество различных улучшений, которые действиельно будут заметны на фоне оригинальной Steam Deck. Впрочем, ждать придётся ещё довольно долго, разумеется.
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