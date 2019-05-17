Steam Link вернулся на iOS

Steam Link вернулся: теперь пользователи iOS могут запускать PC-игры на iPhone и iPad.

Похоже, Тим Кук помирился с Гейбом Ньюэллом, снова пустив приложение Steam Link в App Store. Геймеры с Android уже год могут запускать Steam-игры на мобильных устройствах, а владельцы смартфонов Apple получили такую возможность только сегодня. Valve уже пыталась опубликовать Steam Link в App Store, но тогда Apple сначала приняла заявку, а потом отклонила ее из-за нарушений правил магазина.

Пользователи iOS получил то же приложение, которое уже год «живет» на Android. С помощью Steam Link владельцы iPhone, iPad и Apple TV могут запускать PC-игры на своих устройствах, транслируя изображение с компьютера на экран смартфона, планшета или приставки. Для лучшей производительности Valve рекомендует подключать компьютер и iOS-устройство по одной сети, но в последнем обновлении появилась функция удаленного подключения. К тому же за год в Steam Link добавили поддержку сторонних геймпадов и наэкранного управления.