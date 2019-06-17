Steam Remote Play позволит запускать тяжелые ПК-игры на слабом железе

Valve выпустила обновление для Steam, в котором обновила функцию удаленного запуск игры.

Steam In-Home Streaming позволяла игрокам транслировать игры с компьютера на остальные устройства, которые подключены к одной домашней сети. Теперь же игроков не будут ограничивать стенами жилища, и позволят запускать игры на слабых PC в любой точке мира, где ловит Wi-Fi. Valve прозвала функцию Steam Remote Play, отметив, что запущена она экспериментально. С помощью программы геймеры смогут транслировать игры с одного компьютера с установленным Steam на другой. От пользователя требуют только интернет и подключение к дата-центру Steam. Компания уже позволила удаленно запускать PC-игры на Android, iOS и телевизорах, но это обновление пригодится геймерам, который не хотят расставаться с клавиатурой и мышкой. Так, стабильный интернет и ноутбук, который сможет запустить Steam, позволит поиграть в ту же GTA5 в лесу, отеле или на лавочке возле дома, если жена выгнала гулять с детьми.