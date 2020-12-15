Steam обновила рекорд по онлайну

2020 год выдался тяжелым для всех сфер деятельности. Пандемия вынудила оставаться людей дома. Многие, решили проводить время в любимых играх. Игровая площадка Steam является самой популярной на данный момент. Steam установила новый рекорд пользователь которые используют сервис одновременно.

Новый рекорд зафиксирован на отметке с 24,805,106 пользователей. Предыдущий рекорд был установлен в марте этого года, тогда онлайн достиг более 20 миллионов пользователь. Большой вклад в достижение такого результата внесла игра Cyberpunk 2077 с 1 миллионом игроков онлайн. Также планку в миллион удерживает Counter Strike: Global Offensive.