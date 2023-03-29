Steam перестаёт поддерживать Windows 7 или Windows 8

Очень многие пользователи компьютеров не горят желанием отказываться от своей любимой операционной системы, чтобы переходить на что-то новое, даже если это новое выглядит более привлекательно и стильно. Например, даже сейчас есть многие пользователи, которые наотрез отказываются переходить с операционной системы Windows 7 на более свежую Windows 11, которая, казалось бы, лучше по всем параметрам. Но для геймеров совсем скоро просто не останется выбора — вчера компания Valve официально заявила, что начиная с 1 января 2024 года поддержка платформой Steam старых операционных систем будет официально прекращена. Это значит, что если вы поклонник Windows 7 или Windows 8, то вы просто не сможете играть в свои любимые видеоигры.

И хотя процент пользователей данных операционных систем на текущий момент очень незначительный, некоторым геймерам такие новости, конечно, не очень понравились, потому что они не просто так не обновляли свою операционную систему. У кого-то просто старое железо и для него нет драйверов под Windows 10, например, либо же пользователь не может себе позволить обновить систему, потому что он играет на работе с корпоративного компьютера. Но в любом случае это уже абсолютно официальная информация — с начала 2024 года играть через Steam в игры на старых версиях операционной системы Windows уже не получится, что стоит учитывать. Нужно либо заниматься апдейтом компьютера и системы, либо переставать играть в игры через Steam.
Apple готовит уже второе поколение AR-шлема…
На текущий момент на рынке электроники есть заметный упор в складные смартфоны, но пока крупные компании …
Новый Mac Pro можно будет апгрейдить…
На текущий момент современная модель Mac Pro, которая работает на процессоре Intel, уже морально устарела…
Новый Mac Pro лишат возможности апгрейда…
Инсайдеры поведали достаточно интересную информацию о грядущем компьютере Mac Pro, который должна вскоре …
GMNG сняла целый сериал про геймеров и их периферию…
Компания GMNG стала первым полностью российским производителем игровой периферии, который в том числе дов…
Nintendo Switch будет актуальна ещё несколько лет…
В прошлом году появилась первая информация о том, что компания Nintendo планирует выпустить новую портати…
Apple уже тестирует новую колонку HomePod…
Две недели назад появилась информация о том, что компания Apple планирует в ближайшее время выпустить сво…
Apple TV нового поколения получит мощные чипы…
Сегодня инсайдеры поведали нам о достаточно интересной информации про грядущую приставку Apple TV — они у…
Samsung готовит новое поколение Galaxy SmartTag…
Некоторое время назад компания Apple официально представила свои новые умные гаджеты, которые позволяют п…
Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070
Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5
Обзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым AndroidОбзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым Android
Обзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работыОбзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работы
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor