Steam перестаёт поддерживать Windows 7 или Windows 8

Очень многие пользователи компьютеров не горят желанием отказываться от своей любимой операционной системы, чтобы переходить на что-то новое, даже если это новое выглядит более привлекательно и стильно. Например, даже сейчас есть многие пользователи, которые наотрез отказываются переходить с операционной системы Windows 7 на более свежую Windows 11, которая, казалось бы, лучше по всем параметрам. Но для геймеров совсем скоро просто не останется выбора — вчера компания Valve официально заявила, что начиная с 1 января 2024 года поддержка платформой Steam старых операционных систем будет официально прекращена. Это значит, что если вы поклонник Windows 7 или Windows 8, то вы просто не сможете играть в свои любимые видеоигры.

И хотя процент пользователей данных операционных систем на текущий момент очень незначительный, некоторым геймерам такие новости, конечно, не очень понравились, потому что они не просто так не обновляли свою операционную систему. У кого-то просто старое железо и для него нет драйверов под Windows 10, например, либо же пользователь не может себе позволить обновить систему, потому что он играет на работе с корпоративного компьютера. Но в любом случае это уже абсолютно официальная информация — с начала 2024 года играть через Steam в игры на старых версиях операционной системы Windows уже не получится, что стоит учитывать. Нужно либо заниматься апдейтом компьютера и системы, либо переставать играть в игры через Steam.