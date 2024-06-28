Steam получил продвинутую функцию записи видео в играх

Также пользователи могут обрезать записанное видео до нужного момента, а функция обмена позволяет отправить клип другу, на ПК или мобильное устройство. Valve также предоставляет разработчикам возможность дополнительно настраивать клипы для максимальной эффективности. Суть в том, что игры могут уведомлять Steam о важных событиях, чтобы они были отмечены на временной шкале записанного видео. Конечно, эта функция также доступна для пользователей, работающих с настольной версией клиента Steam. Достаточно просто активировать бета-версию клиента, после чего обновить файлы и получить доступ к новой версии софта с множеством передовых инструментов. Либо же можно просто подождать какое-то время, пока функцию не добавят в стабильную версию клиента.