Steam установил новый рекорд одновременных пользователей

Steam недавно установил новый рекорд одновременных пользователей: 27 385 025 геймеров вошли в систему за период дня Благодарения, что превзошло предыдущий пик в 26,9 миллиона с апреля. Этот новый рекорд совпал с осенней распродажей Steam, на которой были предусмотрены скидки на несколько популярных игр на платформе. В последние месяцы магазин также увидел несколько новых популярных запусков, таких как Naraka: Bladepoint, New World и MIR4. Самыми популярными играми за выходные стали Counter-Strike: Global Offensive с 800 000 игроков, Dota 2 с 650 000 и PUBG: BATTLEGROUNDS с 320 000 игроков. Steam, похоже, будет продолжать расти, даже несмотря на усиление конкуренции со стороны Epic и Microsoft.

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