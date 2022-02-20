SteelSeries и Bungie разработали периферию в стиле Destiny

SteelSeries совместно с Bungie разработали новую коллекцию игровой периферии ограниченным тиражом, посвященную популярной игре Destiny. Периферия Destiny Edition выполнена в ярко-научно фантастическом стиле вселенной Destiny. В коллекцию входят: игровая гарнитура Arctis 1, мышь Rival 5, коврик для мыши QcK Prism XL и акустические пластины для гарнитуры Arctis Pro.

Кроме того, в рамках совместной работы Destiny и SteelSeries звукорежиссеры Destiny создали настраиваемый пресет эквалайзера SteelSeries Sonar, который позволяет игрокам перенести звук в игре в другое измерение. Игровая периферия Destiny Edition уже доступна в ряде регионов.
Комментарии и отзывы SteelSeries Arctis 1 Destiny Edition
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