SteelSeries и Bungie разработали периферию в стиле Destiny

SteelSeries совместно с Bungie разработали новую коллекцию игровой периферии ограниченным тиражом, посвященную популярной игре Destiny. Периферия Destiny Edition выполнена в ярко-научно фантастическом стиле вселенной Destiny. В коллекцию входят: игровая гарнитура Arctis 1, мышь Rival 5, коврик для мыши QcK Prism XL и акустические пластины для гарнитуры Arctis Pro.

Кроме того, в рамках совместной работы Destiny и SteelSeries звукорежиссеры Destiny создали настраиваемый пресет эквалайзера SteelSeries Sonar, который позволяет игрокам перенести звук в игре в другое измерение. Игровая периферия Destiny Edition уже доступна в ряде регионов.