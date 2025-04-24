Stellantis разрабатывает твердотельные батареи для электрокаров

Компания Stellantis заявила, что её твёрдотельные аккумуляторы практически готовы к серийному производству — уже в 2026 году бренд планирует оснастить тестовую партию автомобилей новыми батареями. В отличие от привычных литий-ионных аккумуляторов с жидким электролитом, которые используются в большинстве электромобилей, твёрдотельные батареи обещают более быструю зарядку, повышенную ёмкость и увеличенный запас хода. По словам представителей компании, батареи нового поколения можно зарядить с 15 до 90% всего за 18 минут при комнатной температуре. Также новые аккумуляторы демонстрируют плотность энергии на уровне 375 Втч/кг и выдерживают более 600 циклов зарядки, что Stellantis называет прорывом для батарей большого формата.

Впрочем, стоит отметить, что Stellantis не единственная компания, движущаяся в этом направлении. В этом же направлении работают компании Hyundai и Mercedes, причём последняя планирует выпуск электромобилей с полу-твёрдотельными батареями уже в 2026 году. Honda обещает представить электрокары с такими батареями во второй половине десятилетия, а Toyota намерена к 2028 году наладить массовое производство аккумуляторов, способных обеспечивать пробег свыше 1000 км на одной зарядки. Это доволдьно важный момент для производителей автомобилей, потому что они смогут предлагать потенциальным покупателям куда более внушительный запас хода и скорость зарядки, что очень важно для потенциальных покупателей.