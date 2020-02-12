Компьютерная игра System Shock 3 разрабатываемая студией OtherSide Entertainment должна была выйти в этом году. Но по информации, компания столкнулась с финансовыми проблемами и проект приостановили.

В связи с проблемами студию OtherSide Entertainment покинули директор, старший дизайнер, ведущий программист, руководитель отдела обеспечения качества, старший художник среды и другие личности. Что будет с проектом? Разработчики не могут ответить на этот вопрос. Фанатам остается лишь ждать и надеяться, что проект все таки появится на свет.