Студия OtherSide Entertainment приостановила проект "System Shock 3"

2020-02-12, Автор - Ramil; Продукт - System Shock 3; [118]
Компьютерная игра System Shock 3 разрабатываемая студией OtherSide Entertainment должна была выйти в этом году. Но по информации, компания столкнулась с финансовыми проблемами и проект приостановили.

В связи с проблемами студию OtherSide Entertainment покинули директор, старший дизайнер, ведущий программист, руководитель отдела обеспечения качества, старший художник среды и другие личности. Что будет с проектом? Разработчики не могут ответить на этот вопрос. Фанатам остается лишь ждать и надеяться, что проект все таки появится на свет.


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