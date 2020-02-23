Студия THQ Nordic работает на игрой Gothic

Демо-ролик игры Gothic проявил огромный интерес публики и фанатов популярной серии игр. Разработчики начали работу над проектом.

Демо-версия игры позволит игроку опробовать игру, пройти ее можно за два часа получив 29 наград. Затем вам предложат пройти опрос в техническом разделе и оставить отзыв об игре. Издатель тем самым примет решение над чем стоит работать, для улучшения проекта.

За первые сутки команда разработчиков получила более 650 отзывов. Игрокам понравилась новая игровая механика и графическая составляющая.