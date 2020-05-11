Студия игр Vicarious Visions планирует переиздать игру Diablo II

Американская студия Vicarious Visions объявил о том, что начал работать над переизданием игры Diablo 2. Об этом сообщает француский игровой портал ActuGaming. Ремастер получит название Diablo 2 Resurrected. Разработчик представит игру на мероприятии BlizzCon, который состоится в конце этого.

Студия Vicarious Visions является дочерней компанией Activision и известна своим сотрудничеством с компанией Bungie для выпуска Destiny 2 на ПК. Официальных данных о подтверждении ремастера нет. Activision также ничего не комментирует по этому поводу. Более подробная информация появится на BlizzCon.