Сушилка для 3D-печати SUNLU FilaDryer S2

SUNLU создала сушилку нити для 3D-принтера, которая обеспечивает постоянную температуру вашего печатного материала на 360 °, обеспечивает быстрое высыхание и оснащена большим экраном для упрощения работы.

Чтобы предотвратить попадание влаги, каждую нить для 3D-печати перед отправкой сушат и пылесосят. Смоченные волокна неудовлетворительны из-за эффекта печати. При повторном использовании оставшихся нитей создается ощущение, засохшего хлеба.

По сравнению с первым поколением S2 имеет круглую внутреннюю коробку с постоянной температурой 360 ° и равномерным нагревом. Кроме того, конструкция верхней и нижней двойных нагревательных пластин увеличила эффективность нагрева на 30%, поэтому температура нагрева составляет от стандартных 50 ° C до 70 ° C, что на 20 ° C выше, чем у аналогичных продуктов на рынке. Поскольку скорость нагрева более полная и быстрая, ограничение не ограничивает поверхность нити. Кроме того, S2 может принимать больше видов волокон и не ограничивается несколькими распространенными типами. FilaDryer S2 может не только сократить продолжительность сушки расходных материалов до двух часов, но и высушить высококачественные волокна, такие как PA / PC.
Комментарии и отзывы SUNLU FilaDryer S2
Заряжайте все свои устройства одновременно с помощью зарядно…
Заряжайте все свои устройства одновременно с помощью зарядноЕсли вы ищете небольшое, но мощное зарядное устройство, вас может заинтересовать Lauco, компактное зарядн…
Мощный портативный аккумулятор HyperJuice USB-C…
Мощный портативный аккумулятор HyperJuice USB-CИнженеры HyperJuice создали новый аккумуляторный блок USB-C мощностью 245 Вт и зарядное устройство GaN, с…
EK выпустила универсальный набор отверток Screwdriver Basic …
EK выпустила универсальный набор отверток Screwdriver Basic EK объявила о выпуске универсального набора отверток. …
Шоколадный 3D-принтер LuckyBot позволяет создавать сложные д…
Шоколадный 3D-принтер LuckyBot позволяет создавать сложные дПечать продуктов питания - интересная идея, но 3D-принтеры для продуктов питания на рынке слишком дороги.…
EK представляет прецизионную динамометрическую отвертку EK-L…
EK представляет прецизионную динамометрическую отвертку EK-LEK запускает динамометрическую отвертку EK-Loop 0,6 Нм, чтобы предоставить своим клиентам самые лучшие и …
Кабель для зарядки High Six в форме брелка…
Кабель для зарядки High Six в форме брелка Даже с те…
Устройство для беговых лыж SkiAvec…
Устройство для беговых лыж SkiAvecЛыжница Мэгги Салливан создала концепцию помощи для беговых лыж под названием SkiAvec, призванную помочь …
Quad Ultra Hand Grips для тренажерного зала обеспечивают улу…
Quad Ultra Hand Grips для тренажерного зала обеспечивают улуЕсли вы ищете способ улучшить свой захват во время тренировки, вас могут заинтересовать новые спортивные …
Обзор j5create JCD543. Мульти хаб для ультрабукаОбзор j5create JCD543. Мульти хаб для ультрабука
Обзор DUNOBIL STROM LICHT. Пуско-зарядное устройство в формате фонарикаОбзор DUNOBIL STROM LICHT. Пуско-зарядное устройство в формате фонарика
Обзор ORICO CMP48-CF и ORICO CMP23-CF. Коврики из пробкового материалаОбзор ORICO CMP48-CF и ORICO CMP23-CF. Коврики из пробкового материала
Обзор ORICO HS4U-U3. Концентратор с четырьмя скоростными USBОбзор ORICO HS4U-U3. Концентратор с четырьмя скоростными USB
Обзор j5create JCD383. Адаптер USB-C формата 9-в-1Обзор j5create JCD383. Адаптер USB-C формата 9-в-1
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor