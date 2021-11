Сушилка для 3D-печати SUNLU FilaDryer S2

SUNLU создала сушилку нити для 3D-принтера, которая обеспечивает постоянную температуру вашего печатного материала на 360 °, обеспечивает быстрое высыхание и оснащена большим экраном для упрощения работы.

Чтобы предотвратить попадание влаги, каждую нить для 3D-печати перед отправкой сушат и пылесосят. Смоченные волокна неудовлетворительны из-за эффекта печати. При повторном использовании оставшихся нитей создается ощущение, засохшего хлеба.

По сравнению с первым поколением S2 имеет круглую внутреннюю коробку с постоянной температурой 360 ° и равномерным нагревом. Кроме того, конструкция верхней и нижней двойных нагревательных пластин увеличила эффективность нагрева на 30%, поэтому температура нагрева составляет от стандартных 50 ° C до 70 ° C, что на 20 ° C выше, чем у аналогичных продуктов на рынке. Поскольку скорость нагрева более полная и быстрая, ограничение не ограничивает поверхность нити. Кроме того, S2 может принимать больше видов волокон и не ограничивается несколькими распространенными типами. FilaDryer S2 может не только сократить продолжительность сушки расходных материалов до двух часов, но и высушить высококачественные волокна, такие как PA / PC.