Subaru представила обновленный кросс-универсал Outback

На автосалоне в Нью-Йорке компания Subaru представила обновленный кросс-универсал Outback.

Новый Subaru Outback получил модифицированные светодиодные фары, противотуманные фары, новый передний бампер и увеличенные колпаки колесных арок. Также автомобиль получил новую решетку радиатора с более крупными «сотами» и иной дизайн колесных дисков. Задняя часть автомобиля осталась прежней, только отражатели теперь расположены горизонтально.

В стандартную комплектацию обновленного Subaru Outback входит новейшая версия системы безопасности EyeSight, которая работает более плавно и включает автоматическое экстренное маневрирование на скорости до 80 км/ч. Старшая версия Touring добавляет к двум существующим камерам дополнительную «широкоугольную монокамеру», с помощью которой система лучше и быстрее распознает пешеходов и велосипедистов. Также добавлено зеркало заднего вида с автозатемнением, компасом и встроенным экраном.

В США модель комплектуется 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 185 л.с. или турбированный 2,4-литровый двигатель мощностью 264 л.с.

Новый Subaru Outback появится на рынке США этой осенью.
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