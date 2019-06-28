Супер быстрая технология зарядки SuperFlash Charge от Vivo

Компания Vivo продемонстрировала свою новейшую технологию быстрой зарядки на MWC Shanghai 2019, и мы должны сказать, что она впечатляет. Решение называется Super FlashCharge 120 Вт, и, как следует из названия, обеспечивает зарядку 120 Вт на мобильный телефон.

Он использует новую технологию подкачки заряда, кабель для передачи данных типа C и специально настроенное зарядное устройство для обеспечения зарядки 120 Вт (20 В / 6 А). Собственное тестирование Vivo показало, что системе требуется всего 5 минут для зарядки аккумулятора емкостью 4000 мАч от 0 до 50% и всего 13 минут для полной зарядки.