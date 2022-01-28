Суперкар DMC Ferrari 296 GTB Squalo можно будет купить за криптовалюту

Немецкое тюнинг-ателье DMC представило Ferrari 296 GTB, получивший тюнинг-пакет Squalo.

DMC Ferrari 296 GTB Squalo получил 888 л.с., разгон с 0 до 100 км/ч занимает 2,8 секунды. Гибридный суперкар DMC Ferrari 296 GTB Squalo оснащен 3,0-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом и восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Тюнинг-пакет Squalo включает в себя модернизованный обвес с улучшенными аэродинамическими свойствами.

Приобрести DMC Ferrari 296 GTB Squalo можно будет за криптовалюту. Стоимость автомобиля не раскрыта, но стоит отметить, что стандартная версия Ferrari 296 GTB стоит около 320 000 долларов.