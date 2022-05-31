Суперкомпьютер Frontier возглавил рейтинг суперкомпьютеров Top500

Рейтинг суперкомпьютеров Top500 обновился, и в нем появился новый лидер. Так Frontier стал самым мощным суперкомпьютером в мире. Эта система установлена ​​в Национальной лаборатории Ок-Ридж.

Эта установка, созданная HPE Cray EX, оснащена новейшими процессорами Epyc 64C и ускорителями Instinct MI250X, что означает, что она построена с использованием компонентов AMD. Это первый экзафлопсный суперкомпьютер. Его производительность достигает 1,1 экзафлопса. Система Fugaku, которая уже несколько лет является лидером рейтинга, имеет производительность всего 442 PFLOPS, что более чем вдвое меньше. При этом замыкающий тройку лидеров суперкомпьютер LUMI почти на порядок отстает от Frontier с производительностью 151,9 PFLOPS. Кстати, в основе LUMI точно такие же компоненты, как и у Frontier, только количество CPU и GPU меньше.