Суперкомпьютер Intel Aurora потребует 2 экзафлопс вычислительной мощности

Суперкомпьютер Intel Aurora - это контракт на 500 миллионов долларов с Министерством энергетики США на поставку суперкомпьютера Exascale для Аргоннской национальной лаборатории.

Проект направлен на создание машины, способной запускать более одного ExaFLOP вычислений при устойчивых рабочих нагрузках. Суперкомпьютер стремится достичь двух ExaFLOP вычислительной мощности после того, как инсталляционная система будет завершена и запитана. Контракт обязывал Intel создать ускорители, достаточно мощные, чтобы достичь этого волшебного числа. Однако они оставили Intel возможность сделать немного больше. Благодаря графическому процессору Ponte Vecchio, стоящему за проектом, похоже, что графический процессор работает лучше, чем ожидалось.

По словам генерального директора Intel Пэта Гелсингера, система достигнет более 2 ExaFLOP на пике и немного ниже при устойчивых рабочих нагрузках. Согласно предварительным расчетам, выполненным The Next Platform, оценки системы указывают на пиковое значение 2,43 ExaFLOPs и около 1,7 ExaFLOPs при устойчивых рабочих нагрузках при математике FP64 с двойной точностью. В системе будут использоваться процессоры Intel Xeon Sapphire Rapids с памятью HBM и мощный графический процессор Ponte Vecchio с 47 ячейками и более 100 миллиардами транзисторов.

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