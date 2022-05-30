Суперкомпьютер ORNL Frontier официально стал первой экзафлопсной машиной

Суперкомпьютерная гонка на протяжении многих лет преодолевала различные барьеры. Сюда входят вычисления MegaFLOP, GigaFLOP, TeraFLOP, PetaFLOP, а теперь и ExaFLOP. Сегодня мы впервые являемся свидетелями внедрения машины экзафлопсного уровня, находящейся в Национальной лаборатории Ок-Ридж.

Эта система, получившая название Frontier, на самом деле не нова. Новым является тот факт, что он был завершен и успешно работает на объектах ORNL. Основанная на архитектуре HPE Cray EX235a, система использует 64-ядерные процессоры AMD EPYC 3-го поколения с частотой 2 ГГц. Всего в системе 8 730 112 ядер, которые работают в связке с графическими процессорами AMD Instinct MI250X.

В сегодняшнем списке суперкомпьютеров TOP500 система обгоняет Fugaku и становится самым быстрым суперкомпьютером на планете. Обеспечивая устойчивый показатель HPL (High-Performance Linpack) 1,102 Exaflop/s, он имеет рейтинг энергоэффективности 52,23 GigaFLOPs/ватт.

В метрике HPL-AI, предназначенной для измерения возможностей искусственного интеллекта системы, машина Frontier может выдавать 6,86 экзафлоп с пониженной точностью. Само по себе это, конечно, не подходящая метрика для машин Exascale, поскольку ИИ работает с форматами INT8/FP16/FP32, в то время как официальные результаты измеряются в форме двойной точности FP64. Fugaku набирает около 2 ExaFLOP в HPL-AI, обеспечивая «всего» 442 PetaFlop/s в тестах HPL FP64.
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