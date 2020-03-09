Суперкомпьютеры El Capitan будут оснащены процессорами AMD EPYC Genoa

AMD получила контракт от Министерства энергетики США на два суперкомпьютера Exaflop El Capitan. Претендентами на контракт были компании Intel, AMD и NVIDIA, в итоге AMD выиграла в конкурсе.

Суперкомпьютер El Capitan будет построен подразделением суперкомпьютеров HPE Cray, которое будет использовать ускорители следующего поколения от AMD. На сборку будет потрачено 600 миллионов долларов. Суперкомпьютер будет быстрее, чем Sierra (IBM Power 9 + NVIDIA Volta) в 16 раз. AMD EPYC Genoa будет построен на платформе SP5, с новой памятью DDR5 и PCIe 5.0. Мощность вычислений составит до 2 квинтиллионов расчетов в секунду.

AMD планирует оживить этого монстра к 2023 году.