Супержелеобразный материал, состоящий из 80 процентов воды, выдерживает вес автомобиля

Исследователи из Кембриджского университета изобрели мягкий желеобразный материал, который может выдержать эквивалент стоящего на нем слона и не взорваться, как воздушный шар с водой, даже если он на 80% состоит из воды. Когда груз снимается, материал полностью возвращается к своей прежней форме без постоянной деформации. Материал, описываемый как «супержеле», прочен, как небьющееся стекло. Его можно использовать в различных приложениях, включая мягкую робототехнику, биоэлектронику и биологическую замену хряща. Исследователи говорят, что насколько им известно, это первый случай, когда такой высокий уровень сопротивления сжатию был встроен в мягкий материал.

Комментарии и отзывы Супержелеобразный материал
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