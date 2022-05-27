Suzuki представила новый концепт-кар Suzuki Vision Gran Turismo в игре Gran Turismo

Компания Suzuki представила новый концепт-кар Suzuki Vision Gran Turismo для популярной игры Gran Turismo. Новый Suzuki Vision Gran Turismo можно увидеть на видео , автомобиль оснащен 1,3-литровым четырехцилиндровым двигателем от спортивного мотоцикла Hayabusa.

Suzuki — один из немногих производителей в мире, которые, как известно, производят как четырехколесные, так и двухколесные автомобили. Их «Suzuki Vision Gran Turismo» представляет собой сплав спортивного мышления, которое проявляется в их 4-х и 2-х колесных машинах, разработанных как уникальный полноприводный суперспорт. Оснащенный рядным 4-цилиндровым двигателем, установленным в передней средней части корпуса от их флагманского спортивного мотоцикла Hayabusa, этот Vision Gran Turismo основан на концептуальной модели среднего спортивного автомобиля GSX-R/4, анонсированной в 2001 году, обновленной с использованием новейших технологий. 1,3-литровый двигатель работает в паре с тремя электродвигателями, что дает автомобилю в общей сложности 426 лошадиных сил и 450 фунт-фут крутящего момента.
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