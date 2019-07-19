Сверхбыстрые модули оперативной памяти для смартфонов

Новые чипы изготавливаются по 10-нм техпроцессу. Скорость чтения данных LPDDR5 составляет 5500 Мбит/с — в 1,3 раза быстрее модулей LPDDR4X. По заявлению вендора, за секунду такой модуль способен передать 44 ГБ данных, что эквивалентно 12 фильмам в разрешении Full HD. Энергопотребление памяти по сравнению с предыдущим стандартом снизилось на 30%. Ожидается, что новые чипы увеличат эффективность работы флагманских смартфонов следующего поколения при использовании ИИ-алгоритмов, записи видео сверхвысокой чёткости и значительно увеличат время автономной работы устройств.Компания Samsung объявила о старте массового производства чипов оперативной памяти стандарта LPDDR5 для смартфонов. Новые модули объёмом 12 ГБ отличаются рекордно высокой скоростью передачи данных и оптимизированы для работы в составе новейших флагманских устройств различных производителей.О стоимости новинки пока неизвестно.