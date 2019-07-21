Сверхтихий и функциональный лазерный проектор NEC

NEC P605UL стал самым тихим проектором компании, уровень шума которого в режиме «Эко» составляет всего 19 дБ.Проектор P605UL обладает передовыми визуальными характеристиками. Он проецирует изображения яркостью в 6000 ANSI - люменов, обеспечивая их идеальную видимость даже в ярко освещенных помещениях.

Срок службы лазерного источника составляет 20 000 часов. P605UL не требует никакой замены ламп или фильтров. В нормальном режиме работы проектор потребляет всего 357 Вт электроэнергии. Проектор P605UL полностью поддерживает современные технологии. Для получения четких изображений высокого разрешения он способен обрабатывать входной сигнал 4K при 30 Гц. Проектор P605UL также предусматривает опцию WiFi и встроенную функцию MultiPresenter для беспроводных презентаций и совместного использования экрана. Новый проектор P605UL поступит в продажу в конце июля 2019 года.