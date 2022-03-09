Сверхтихий мини-ПК AMD Radeon 5 4500U AMR5

AMR5 — это универсальный мини-ПК, который впечатляет пользователей своим инновационным внешним видом и высокой производительностью. Он имеет три различных режима: рабочий, игровой и развлекательный. Его конструкция включает в себя магнитный корпус, содержащий основные компоненты, которые можно легко разобрать. Базовую настройку можно улучшать и настраивать самостоятельно.
Он оснащен новейшим процессором AMD Ryzen R5-4500U и графической картой AMD Radeon Graphics Core, которая на 30% эффективнее предыдущего поколения. Большинство моделей мини-ПК на рынке имеют кубическую или прямоугольную форму. Чтобы выделиться, компания изменила дизайн AMR5, придав ему уникальный вид. Он имеет вертикальную конструкцию, позволяющую сэкономить место на рабочем столе, и RGB-подсветку, которая придает ему дополнительное преимущество.