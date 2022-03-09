Сверхтихий мини-ПК AMD Radeon 5 4500U AMR5

Производитель оборудования ACE представил новый мини-ПК в форме AMR5, предлагающий уникальный дизайн с возможностью подключения Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Мини-ПК оснащен процессором AMD Radeon 5 4500U и поставляется в виде комплекта, который вы можете собрать самостоятельно. Разработанный для бесшумной работы, компактный ПК имеет три различных режима: Тихий, Автоматический и Производительный, при этом самый интенсивный режим производительности создает всего 46 дБ шума и температуру процессора 83°C при потребляемой мощности от 20 до 25 Вт.

AMR5 — это универсальный мини-ПК, который впечатляет пользователей своим инновационным внешним видом и высокой производительностью. Он имеет три различных режима: рабочий, игровой и развлекательный. Его конструкция включает в себя магнитный корпус, содержащий основные компоненты, которые можно легко разобрать. Базовую настройку можно улучшать и настраивать самостоятельно.

Он оснащен новейшим процессором AMD Ryzen R5-4500U и графической картой AMD Radeon Graphics Core, которая на 30% эффективнее предыдущего поколения. Большинство моделей мини-ПК на рынке имеют кубическую или прямоугольную форму. Чтобы выделиться, компания изменила дизайн AMR5, придав ему уникальный вид. Он имеет вертикальную конструкцию, позволяющую сэкономить место на рабочем столе, и RGB-подсветку, которая придает ему дополнительное преимущество.