Светодиодные лампы Crestron могут синхронизировать умное домашнее освещение

Компания Crestron представила лампы, которые могут становиться ярче или тусклее в соответствии с вашим циркадным ритмом. Компания, специализирующаяся на передовых технологиях умного дома, выпустила ряд настраиваемых светодиодных светильников с этой возможностью.

Технология Crestron SolarSync использует данные, записанные наружным датчиком, для настройки внутреннего освещения в соответствии с цветовой температурой света снаружи. Наряду с автоматизацией согласования естественного освещения вы можете использовать эти умные лампочки для персонализации освещения с помощью настроек оттенка, насыщенности, цвета и яркости. Предлагаемые светильники включают в себя настенные светильники, светильники с фиксированной рамой и точечные светильники. Crestron также объявила, что готова к сотрудничеству, чтобы другие производители могли воспользоваться преимуществами ее технологии настраиваемого света. Это должно означать, что будет доступно более широкое разнообразие интеллектуальных светодиодных светильников.