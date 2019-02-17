Световой меч от Hasbro позволяет тренироваться, чтобы стать настоящим джедаем

С 1977 года дети всех возрастов собирают палки, метлы и пластиковые мечи, представляя, что они рыцарь-джедай.

У Hasbro появилась новая игрушка Lightsaber Academy, которая позволяет пользователю взаимодействовать с приложением, чтобы изучать официальные приемы Звездных войн и тренироваться с мастерами джедаев или ситхов. Кроме того, вы можете сразиться со своими друзьями, чтобы доказать, кто настоящий мастер джедай.

Игрушка представляет собой выдвижную рукоятку светового меча, которая подключается к тренировочному приложению через Bluetooth и отслеживает ваше движение. Базовый набор стоит $ 49,99. Он позволяет игрокам переключаться между одним из пяти практикующих джедаев Йода, Рей, Дарт Вейдер, Люк Скайуокер или Кило Рен. Затем приложение проведет вас через различные позы и стили атаки, а игра оценит ваш прогресс. Игроки также могут сражаться друг против друга.