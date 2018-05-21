Synology объявляет о выпуске DiskStation DS1618 +

Synology выпустила DiskStation DS1618 +, NAS с 6 отсеками с процессором Intel Atom C3538. Для технологов и малых и средних предприятий DS1618 + - это решение для файловой службы, размещения приложений, резервного копирования данных и совместной работы в режиме реального времени.DS1618 + работает на четырехъядерном процессоре Intel Atom ® C3538 и имеет 4 ГБ DDR4 без ECC SODIMM, расширяемого до 32 ГБ в ECC SODIMM. Объем памяти может быть увеличен до 192 ТБ при подключении к двум модулям расширения DX517.Synology DiskStation DS1618 + продается по цене 799,99 доллара США.