Synology представляет RackStation RS818 + / RS818RP + и блок расширения RX418

Synology Inc. выпустила RackStation RS818 + / RS818RP +, новый 1U 4-х местную систему NAS, спроектированный для быстрой передачей и масштабируемость для малых и средних предприятий.RS818 + / RS818RP + оснащен четырехъядерным процессором 2,4 ГГц с механизмом шифрования AES-NI, памятью DDR3 объемом 2 ГБ (с возможностью расширения до 16 ГБ в двухканальном режиме) и слотом PCIe 2.0 для поддержки дополнительной сетевой карты 10 Гбит. Это мощное оборудование обеспечивает скорость чтения более 1099 МБ / с, что делает RS818 + / RS818RP + идеальным вариантом централизованного хранения для передачи данных с несколькими клиентами.