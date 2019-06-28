Syrp выпустила контроллер управления движением нового поколения - Genie Mini II

Syrp представила новый Genie Mini II, карманный контроллер управления движением, основанный на популярном Genie Mini, который был выпущен несколько лет назад. Хотя внешний вид Genie Mini II очень напоминает предшественника, внутри есть значительные улучшения и изменения.

Фотографы теперь могут снимать многорядные панорамы, используя приложение для синхронизации двух Genie Mini II вместе. После указания фокусного расстояния и перекрытия для каждого изображения можно снимать до 5 рядов для создания гигапиксельных и 360-градусных фотографий. Сложные движения могут быть запрограммированы путем установки до 10 ключевых кадров, что позволяет панорамировать в разных направлениях и на разных скоростях.

Новинка оснащена Bluetooth 4.2, что позволяет быстрее и надежнее подключаться к устройствам и приложению Syrp. Также имеется встроенный Wi-Fi и USB-C для зарядки, возможности управления камерой появятся позже. Genie Mini II может похвастаться 15-часовой работой для интервальных снимков и 6 часами видео от 2-часовой зарядки. Новинка уже в продаже за $ 250.