TÜV Rheinland и Eyesafe объявляют о сертификате Eyesafe 2.0

TÜV Rheinland Group (TÜV Rheinland), мировой лидер в области сторонних испытаний и сертификации и Eyesafe, лидер в области управления синим светом, сегодня объявили о выпуске требований к дисплею Eyesafe 2.0. В 2019 году партнеры представили требования к дисплеям Eyesafe 1.0, установив отраслевой эталон по низкому излучению синего света. Глобальные компании и поставщики ПК, включая Dell, HP, Lenovo, Acer, GIGABYTE, BenQ, LG Display, BOE и другие, с тех пор приняли требования для широкого спектра продуктов, от OLED-телевизоров до высокопроизводительных ноутбуков и мониторов. Решение о разработке и выпуске новых требований к дисплеям для защиты глаз 2.0 основано на достижениях в исследованиях, в частности, на более полном понимании потенциальных рисков, связанных с воздействием синего света.

Требования к дисплеям Eyesafe 2.0 устанавливают предел 0,085 для BLTF и учитывают потребности отрасли в точном качестве цвета. Новые требования подробно описаны в сопроводительном документе под названием «Определение требований к синему свету для цифровых дисплеев». Новые требования отражают вклад всемирно известных оптометристов и офтальмологов. TÜV Rheinland начнет предлагать сертификацию Eyesafe Display Requirements 2.0 в июле 2022 года. Наряду с упрощенными требованиями TÜV Rheinland и Eyesafe вводят концепцию коэффициента защиты от излучения для дисплея (RPF). Внедрение RPF переведет BLTF в числовую шкалу от 0 до 100, что сделает требования к дисплеям, безопасным для глаз, понятными для потребителей. Компании, производящие бытовую электронику, смогут использовать RPF в качестве механизма, помогающего потребителям определять и сравнивать степень защиты данного устройства от синего света.