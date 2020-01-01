TCL демонстирует технологию Mini-LED

TCL анонсирует свою технологию Mini-LED следующего поколения. Благодаря своим передовым телевизионным решениям TCL становится одним из самых быстрорастущих брендов потребительской электроники и одним из первых в мире производителей, который использовал технологию мини-светодиодной подсветки в телевизорах в начале этого года.

Компания стремится продвигать мини-LED-телевизоры с технологией Quantum Contrast, новым стандартом качества изображения в телевизорах. Quantum Contrast использует десятки тысяч мини-светодиодов для питания своих телевизоров, чтобы создать дисплей, который обеспечивает непревзойденный контраст и удивительную четкость.