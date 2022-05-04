TCL представил ультратонкую технологию активного дисплея с высокой конфиденциальностью

Помимо Samsung, китайского электронного гиганта, TCL также является крупным игроком в индустрии дисплеев для смартфонов, особенно в рамках своего отдела дисплеев, корпорации TCL China Star Optoelectronics Technology (CSOT). Недавно отдел CSOT компании TCL совершил революционный прорыв в области дисплеев для смартфонов, поскольку компания успешно разработала технологию ультратонких активных дисплеев с высокой конфиденциальностью.

Традиционно те защитные пленки, которые вы в настоящее время видите на рынке, используют материал с низким преломлением и высокой отражающей способностью, чтобы гарантировать, что конфиденциальный контент, который вы читаете, был защищен от посторонних глаз. Тем не менее, есть одно предостережение в отношении нынешних обычных защитных пленок для экрана, представленных на рынке в настоящее время, которое заключается в том, что они уменьшают видимость экрана только под определенными углами.

Это связано с тем, что в настоящее время внутри вашей защитной пленки для конфиденциальности нет встроенной электроники, это только пассивная технология. TCL стремится сделать сам экран активным дисплеем с высокой конфиденциальностью. Мало того, что дисплей активной конфиденциальности может похвастаться лучшей угловой эффективностью отражения, ориентированной на конфиденциальность, по сравнению с защитными пленками пассивного конфиденциальности, но также, поскольку экран использует активную технологию, дисплей может менять режимы конфиденциальности простым щелчком мыши.

В настоящее время TCL с гордостью заявляет, что ее отдел CSOT Display успешно разработал технологию отображения для смартфонов. Компания гордится тем, что с помощью команды инженеров ей удалось создать ультратонкий активный 6,58-дюймовый дисплей для смартфонов с высокой конфиденциальностью. Под углом 45 градусов с включенным режимом конфиденциальности ближайший посторонний человек не сможет увидеть ваш экран, так как с электронной конфигурацией дисплея и химическими свойствами экран должен пропускать только 1,12% света дисплея в сторону пользователя. Несмотря на все технологии, втиснутые в панель, этот активный дисплей смартфона с высокой степенью конфиденциальности всего на 0,1 мм толще, чем обычный AMOLED-экран вашего смартфона.