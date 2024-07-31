TCL представила сплит-системы FRESHIN второго поколения

Компания TCL, известный производитель различного рода потребительской электроники и один из крупнейших производителей кондиционеров в мире, официально представила передовые сплит-системы FRESHIN второго поколения. Эти новинки могут похвастаться, например, поддержкой технологии TCL FreshIn+, которая предоставляет возможность очищать воздух, который попадает в помещение, и при этом удалять застоявшийся воздух изнутри. Это крайне полезно для здоровья, потому что из-за спёртого воздуха в доме человек может ощущать дискомфорт, что, конечно, нежелательно. Благодаря новым кондиционерам FRESHIN в помещении всегда будет приток свежего воздуха, плюс новинки оснащены четырьмя режимами работы — их очень легко переключать в зависимости от требований пользователя.

Например, есть режим «Свежий воздух», который будет крайне полезен для людей с аллергией или маленьких детей, которые более восприимчивы к раздражителям в воздухе. Данный режим обеспечивает постоянный приток свежего воздуха и существенно повышает качество жизни человека в закрытом помещении. Ещё есть режим «Удаления застоявшегося воздуха» — можно очень быстро избавиться от неприятных запахов и вредных веществ. К примеру, можно нивелировать запах после готовки или от домашних питомцев. Соответственно, модели FRESHIN второго поколения дают заметно больше возможностей — обычные сплит-системы способны только охлаждать или нагревать воздух. Здесь же функций заметно больше.
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