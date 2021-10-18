TCL представила свои собственные умные AR-очки

Компания TCL Electronics, разработчик продуктов дополненной реальности (AR) и производитель электроники, анонсировала свои первые бинокулярные полноцветные очки MicroLED AR с несколькими впечатляющими характеристиками. Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition — это пара очков с голографическим элементом, полностью разработанная самой компанией. Как отмечает компания, разработка умных очков Thunderbird заняла почти три года — в итоге стеклянные пластины с высоким показателем преломления помогли значительно снизить критический угол полного отражения для улучшения обзора в режиме дополненной реальности. Кроме того, по словам производителя, набор функций Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition включает в себя базовую информационную подсказку, обмен фотографиями, интеллектуальное управление, перевод в режиме реального времени, функции связи со смартфоном и потенциальную навигацию в реальном мире.

Фактически, производитель не показал ничего, чего нет у потенциальных конкурентов по рынку, но это ещё одно достойное решение, которое теоретически может открыть дверь в мир действительно высоких технологий. Однако не ожидается, что продукт выйдет в продажу в течение следующего года, и пока нет информации о ценах на эти очки. Мы ожидаем более подробной информации о потенциальной дате выпуска, цене и глобальной доступности для Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition в обозримом будущем, но на самом деле слабо верится, что это массовый продукт.