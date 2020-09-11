TEAMGROUP проведет трансляцию новинок

У нас для вас отличные новости — совсем скоро, с 22 по 24 сентября, компания TEAMGROUP проведет презентацию своих новинок, которые должны понравится фанатам компьютерных комплектующих. Нам обещают достаточно много интересных устройств и компонентов, которые сделают жизнь проще и интереснее. Кроме того, производитель разыграет компьютер стоимостью три тысячи долларов, так что настоятельно рекомендуем вам не пропускать это событие. Все же производитель уже достаточно давно находится на этом рынке и показывает просто шикарные модели за разумные деньги, а теперь нам обещают показать что-то еще более привлекательное. Самое время запастись попкорном и посмотреть презентацию, чтобы не только быть в курсе событий, но и присмотреть себе что-то.