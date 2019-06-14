THQ анонсировала Darksiders Genesis — перезапуск серии в духе Diablo

В конце мая организаторы E3 2019 случайно проболтались геймерам, что THQ готовит новую Darksiders. Фанаты стали ждать анонс на выставке, но издатель решил не тянуть, анонсировал перезапуск серии 6 июня.

В «слитом» анонсе говорилось, что разработчики выбрали новое направление для развития франшизы, и, похоже, повернули слишком резко. Darksiders Genesis — перезапуск, который превратит серию в экшен-RPG с видом сверху в духе Diablo. Игроков ждут толпы монстров, подземелья и много лута.

Как мы и предполагали, главным героем новой части станет Раздор, который отправится в путешествие вместе со своим братом — Войной. В описании Darksiders Genesis на Amazon сказано, что Войне и Раздору предстоит выследить Люцифера и помешать его демонам нарушить баланс.

Дата релиза Darksiders Genesis пока неизвестна, но выйдет игра на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC и облачный сервис Google Stadia.