TP-LINK представила устройства для "умного дома" ТАРО

TP-LINK представила устройства для "умного дома" ТАРО. ТАРО - бренд, нацеленный на беспроводные технологии и интернет вещи. Серия ТАРО включает в себя "умные" лампы L510E и L530E, камера видеонаблюдения С200, мини-розетка Р100. Мобильное приложение ТАРО обеспечивает полный контроль над устройствами.

Умная Wi-Fi лампа L530E позволяет регулировать яркость и цветовую температуру, также лампа позволяет выбрать один цвет из 16 млн оттенков.

Лампы L530E и L510E легко подключаются к домашней сети Wi-FI и поддерживают голосового помощника Яндекс Алисы или Google Ассистента для более удобного управления светом.

Камера наблюдения TAPO C200 может записывать видео в разрешении HD и обеспечивает широкий угол обзора в 360° по горизонтали и 114° по вертикали. C200 может снимать ночью благодаря ночному режиму. Есть функция обнаружения движения и моментальной отправкой push-уведомлений в приложение TAPO Camera.

Кроме того, камера оснащена встроенным динамиком и микрофоном, благодаря этому пользователь слышит звуки в помещении, а также может удаленно передавать голосовые сообщения и включать звуковую сигнализацию.

"Умная" мини-розетка P100 позволяет включать и выключать подключенные устройства через приложение ТАРО. P100 поддерживает голосовые функции, что позволяет управлять умной розеткой с помощью голосовых команд Яндекс Алисы или Google Ассистента.
Комментарии и отзывы TP-LINK TAPO L530E, L510E, ТАРО С200 и TAPO P100
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