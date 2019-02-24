TP-Link Deco M4 и его функции

Функция родительского контроля позволяет отслеживать активность пользователей и время, проведенное в сети. Для детей разных возрастов можно создавать отдельные профили с различными типами ограничений. Ежемесячные отчеты по активности могут автоматически отправляться на смартфон.Мобильное приложение Deco обеспечивает быструю и простую настройку модулей. С его помощью можно управлять сетью, устанавливать временные ограничения на использование интернета, а также прекращать доступ к нему во всём доме или для определенных клиентов по отдельности. Благодаря возможности добавлять дополнительные модули и совместимости с моделями Deco M5, Deco P7 и Deco M9 Plus новый маршрутизатор Deco M4 также может быть использован для пространств большей площади. Устройство поддерживает непрерывное подключение до 100 беспроводных гаджетов. Работая в двух частотных диапазонах по стандарту 802.11aс, новинка обеспечивает скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц. Mesh Wi-Fi система также использует технологию MU-MIMO и функцию адаптивной маршрутизации, что позволяет автоматически выбирать оптимальный путь передачи данных между модулями и способствует более высокой производительности сети. Стоимость Deco M4 составит 9990 тысяч рублей.