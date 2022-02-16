TSMC и Intel создают заводы для производства 2-нм чипов

Тайваньская компания по производству полупроводников TSMC одобрила дополнительные капиталовложения, чтобы расширить свои мощности по производству микросхем. TSMC является крупнейшим в мире контрактным производителем полупроводников, и в настоящее время компания сталкивается с конкуренцией со стороны американского чипового гиганта Intel Corporation, который также планирует выйти на этот рынок. Денежные потоки Intel в прошлом году сократились, поскольку она выделила миллиарды долларов на строительство новых заводов. Гонка между Intel и TSMC в настоящее время сосредоточена на разработке 2-нанометровой (нм) технологии производства чипов. TSMC и литейное подразделение южнокорейского чеболя Samsung Electronics, Samsung Foundry, перейдут на 3-нм производство в конце этого года, и Intel, как полагают, закупает некоторые детали для своей полупроводниковой продукции у тайваньской фирмы.

В то же время американский производитель наращивает производство полупроводников после того, как Intel объявила об обновленной технологической карте в начале прошлого года. Эта карта переименовала производственные технологии Intel, чтобы привести их в соответствие с продуктами TSMC с точки зрения ключевых показателей, таких как размер элементов и плотность транзисторов. Один из этих процессов, названный Intel 20A, будет напрямую конкурировать с 2-нм техпроцессом TSMC. 20A планируется запустить в раннее производство во второй половине 2024 года, в то время как TSMC ожидает, что соответствующий технологический процесс будет запущен в массовое производство в 2025 году.
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