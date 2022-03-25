TSMC наращивает отгрузки до рекордного уровня, производственные линии 5 и 4 нм работают на полную мощность

В отчете также упоминается, что в этом году TSMC ожидает 20-процентного увеличения выручки от узлов, изготовленных по техпроцессу 28, до 7 нм, это показывает, что даже эти старые узлы активно используются ее клиентами. У TSMC есть то, что NVIDIA назвала бы проблемой спроса, поскольку компания просто не может удовлетворить спрос в данный момент, а клиенты выстраиваются в очередь, чтобы получить долю любых дополнительных производственных мощностей. Говорят, что NVIDIA заплатила TSMC не менее 10 миллиардов долларов авансом, чтобы обеспечить производственные мощности для своих будущих продуктов, как потребительских, так и корпоративных. Сообщается также, что три основных клиента TSMC, занимающихся высокопроизводительными вычислениями, предварительно зарезервировали ресурсы для будущих 3- и 2-нм узлов, поэтому не похоже, что в ближайшее время спрос уменьшится.