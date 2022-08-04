TSMC не отстаёт от графика производства чипов

Тайваньская компания по производству полупроводников TSMC отреагировала на сообщения о том, что ее передовая технология производства чипов с нормой 3 нанометра страдает от задержек. Ранее сегодня в отчетах исследовательских фирм TrendForce и Isaiah Research сообщалось, что 3-нм техпроцесс TSMC столкнется с задержками и повлияет на партнерство компании с американским чип-гигантом Intel Corporation, которая сама страдала от производственных проблем в течение нескольких лет. Ответ TSMC был стандартным шаблоном, поскольку компания отказалась комментировать заказы своих клиентов и сообщила, что технология производства идет в соответствии с графиком.

Эти два отчета были последними в серии новостей, которые поставили под сомнение 3-нм производственные планы TSMC. Первые новости появились в начале этого года, когда сначала ходили слухи, а затем подтверждалось, что корейский производитель чипов Samsung Foundry начнет производство 3-нм чипов раньше, чем TSMC. Заявления, сделанные главой TSMC доктором К.С. Вэй сообщил, что его компания начнет производство 3-нанометровых чипов во второй половине этого года. Поскольку TSMC стремится сохранить технологическое мастерство, которое превратило ее в крупнейшего в мире контрактного производителя чипов. В отчете TrendForce говорится, что фирма считает, что задержка с 3-нм производством для Intel повредит капитальным затратам TSMC, поскольку это может привести к сокращению расходов в 2023 году.