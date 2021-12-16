TSMC объявляет о производстве нового чипа N4X

TSMC сегодня представила новый чип N4X, адаптированный для требовательных рабочих нагрузок для высокопроизводительных вычислений (HPC). N4X - первое из предложений TSMC, ориентированных на высокопроизводительные вычисления, которое обеспечивает высочайшую производительность и максимальную тактовую частоту в семействе 5-нанометров. Обозначение «X» зарезервировано для технологий TSMC, разработанных специально для продуктов HPC.

Используя свой опыт в массовом производстве 5 нм, TSMC дополнительно усовершенствовала свою технологию, добавив в нее функции, идеально подходящие для высокопроизводительных вычислительных продуктов, для создания N4X. Платформа TSMC HPC не только предлагает микросхемы с оптимизированной производительностью с технологией N4X, но также обеспечивает максимальную гибкость проектирования благодаря комплексным передовым технологиям упаковки 3DFabric и широкой платформе поддержки проектирования с партнерами по экосистеме через платформу открытых инноваций TSMC.