TSMC освоила 3 нанометра

В последнее время много производителей смартфонов и не только делают упор на то, что чипы в их устройствах обладают достаточно внушительной производительностью, но ещё чаще производители делают упор на том, что их чипы произведены по новой технологии. Это позволяет существенно снизить энергопотребление процессора, так как чем меньше техпроцесс, тем меньше потребляется энергии на каждый такт, а чем меньше потребляется энергии, тем выше автономность. И теперь компания TSMC официально заявила, что у неё имеются все наработки для запуска производства чипов по технологическому процессу в 3 нанометра. Это действительно внушительный прирост, потому что сейчас за каждый нанометр идёт настоящее сражение — технологии уже упираются в свой предел.

Соответственно, когда технологический процесс будет реализован, то пользователи получат примерно ту же производительность, только с более длительным временем автономной работы. Пока что никакой точной информации о реальных цифрах и преимуществах нового технологического процесса нет — компания еще только начала осваивать этот процесс, так что до реальных продуктов на 3 нанометрах ещё минимум год. Но очень хорошо, что TSMC занимается работой в этом направлении, потому что на самом деле это крайне важно — если конкуренция в этом направлении будет нарастать, то в ближайшие пару лет мы доберемся и до 1 нанометра. А это уже серьёзный апгрейд на самом деле, особенно на фоне того, что смартфоны перестали становиться мощнее.
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