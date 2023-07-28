TSMC переходит на новый технологический процесс выпуска чипов

По сообщениям крупных инсайдеров, компания TSMC в конечном итоге сместит своё внимание с чипов N3 на чипы N3E, и несколько крупнейших компаний уже проявили интерес к этой технологии. В публикации западного издания говорится, что производитель получил заказы от компаний, ориентированных на искусственный интеллект и высокоскоростные вычисления, плюс некоторые производители смартфонов тоже заинтересовались новым технологическим процессом. К сожалению, сама TSMC решила не называть имена этих клиентов, так что можно лишь предполагать. Судя по ранее предоставленной информации, компания Apple, предположительно, заказала примерно 90 процентов от всех поставок TSMC по технологическому процессу N3, что является первой итерацией 3-нм технологии. Поэтому разумно предположить, что различные компании, такие как Qualcomm и MediaTek, могут пропустить N3 и, вместо этого, заказать сразу пластины N3E.

При этом стоит понимать, что TSMC всё также сталкивается с проблемами выхода продукции — слишком много готовых «блинов» из кремния получаются непригодными для использования. Например, известный инсайдер ранее говорил о том, что выход продукции чипов A17 Bionic и M3 от TSMC составляет всего 55 процентов, то есть чуть меньше половины готовых кристаллов отправляются на свалку. При этом сама Apple переходить на технологический процесс N3E пока что не спешит — у компании и так рост стоимости процессоров слишком вырос, а если сейчас перейти и на более дорогую технологию, то будет беда.