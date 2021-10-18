TSMC перейдёт на 3-нм техпроцесс в 2022 году

Прошло пару лет с тех пор, как производители чипсетов начали производить флагманские чипы по 5-нм техпроцессу. Теперь же производители чипсетов, такие как TSMC и Samsung, уже подтвердили, что они работают над 3-нм и 2-нм процессами следующего поколения для производства новейших процессоров. TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, в следующем году планирует начать производство микросхем на основе 3-нм техпроцесса. Стоит отметить, что в настоящее время TSMC использует процесс N5P, который представляет собой улучшенную версию процесса N5 или 5-нм техпроцесса, и эта технология используется для производства набора микросхем Apple A15 Bionic. Утверждается, что он более энергоэффективен по сравнению со стандартным процессом N5.

В предыдущих отчетах сообщалось, что Тайваньская компания по производству полупроводников начнет массовое производство 3-нм чипсетов во второй половине 2022 года с возможностью обработки 30 000 пластин. Затем гигант расширит ежемесячную производственную мощность до 55 000 единиц в 2022 году, а в течение года после этого планирует расширить ее до 105 000 единиц в месяц. По сравнению с текущим 5-нм техпроцессом новый 3-нм техпроцесс снижает энергопотребление на 30 процентов и увеличивает производительность на 15 процентов. Хотя, что вполне ожидаемо, даже с заказами на 3-нм чипы компания продолжит уделять внимание и 5-нм чипам. Вопрос только в том, хватит ли этих процессоров всем желающим.