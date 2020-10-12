TSMC получила лицензию на поставку чипов для Huawei от США

Тайваньский полупроводниковый гигант TSMC, получила лицензию на поставку чипов для Huawei от США.

Лицензия распространяется только на зрелые узлы процессов, а не на новейшие, которые TSMC использует для изготовления мобильных чипов. Зрелый - означает старое или прошлое, в список которых включены более старые технологические узлы, например, 28 нм или выше. Это конечно плохая новость для компании Huawei, поскольку все современные чипы основаны на 10-нм, 7-нм, 5-нм. Тем не менее, компания, вероятно, имеет достаточно процессоров Kirin 9000 для производства смартфонов серии Mate 40.
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