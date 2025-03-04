TSMC построит завод по производству чипов в Аризоне

Крупнейший в мире производитель полупроводников, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing, планирует инвестировать не менее 100 миллиардов доолларов в расширение производства чипов в США — средства пойдут на строительство двух новых заводов в Финиксе, штат Аризона. Эта сумма дополнит уже выделенные 65 миллиардов долларов, направленные на строительство трёх заводов в Аризоне, а также 6,6 миллиарда долларов, которые компания получила от администрации страны в рамках закона CHIPS. В январе этого года TSMC начала выпуск 4-нанометровых чипов на своём первом заводе в Аризоне, а к концу десятилетия будущие предприятия смогут выпускать процессоры по 2-нм или более передовым технологиям.

Ранее компания откладывала запуск второго завода в Аризоне — его открытие перенесли на 2027-2028 годы вместо ранее запланированного 2026 года. «Мы уже выпускаем самые передовые чипы, произведённые в США, благодаря успеху нашего первого завода», — заявил генеральный директор TSMC Си-Си Вэй. «Мы создадим тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и будем производить большое количество чипов для искусственного интеллекта». На прошлой неделе Apple также объявила о планах инвестировать более 500 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих четырёх лет. Компания собирается нанять 20000 сотрудников и построить новый завод по производству серверов в Техасе. Довольно интересное решение со стороны производителей укрепить свою независимость.