TSMC построит завод по производству чипов в Аризоне

Ранее компания откладывала запуск второго завода в Аризоне — его открытие перенесли на 2027-2028 годы вместо ранее запланированного 2026 года. «Мы уже выпускаем самые передовые чипы, произведённые в США, благодаря успеху нашего первого завода», — заявил генеральный директор TSMC Си-Си Вэй. «Мы создадим тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и будем производить большое количество чипов для искусственного интеллекта». На прошлой неделе Apple также объявила о планах инвестировать более 500 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих четырёх лет. Компания собирается нанять 20000 сотрудников и построить новый завод по производству серверов в Техасе. Довольно интересное решение со стороны производителей укрепить свою независимость.