TSMC повысила прибыль несмотря на падение рынка

Сегодня компания TSMC представила данные по выручке за июль, которые демонстрируют рост значительный рост по сравнению с предыдущим месяцем, но при этом компания регистрирует значительное падение выручки по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что за исключением успешного года для сегмента чипов в 2022 году, выручка TSMC обычно снижалась между июнем и июлем, но в этот раз производитель воспользовался ситуацией на рынке, множеством заказов на новый технологический процесс в 3 нанометра и смог поднять выручку в краткосрочном направлении. TSMC сообщила о выручке в размере 177 миллиардов (тайваньских долларов) за июль, что примерно на 9 миллиардов тайваньских долларов меньше, чем год назад, но существенно больше (на 21 миллиард тайваньских долларов), чем компания смогла заработать в июне.

2023 год является крайне дорогим годом для TSMC, так как это будет первый полный год массового производства по технологическому процессу в 3 нанометра. Производство чипов с использованием новой технологии требует начальных высоких капиталовложений, что сказывается на валовой прибыли TSMC на начальных этапах массового производства. Но потом производитель постепенно наращивает свои возможности и повышает прибыль, отбивая стоимость постройки новых фабрик — это и наблюдается на текущий момент. Другое дело, что TSMC в целом очень хорошо зарабатывает и является передовым лидером на рынке, так что никакие проблемы и создание новых заводов её помешать не должны.
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